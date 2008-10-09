İçişleri ile Deniz Feneri'nin ‘ortak nokta’sı

Deniz Feneri, İçişleri'nin sponsoru olmuş

Merkezi İstanbul’da bulunan Deniz Feneri Derneği’nin eski başkanı ve Kanal 7’nin avukatı Yusuf Atalay ile İçişleri Bakanlığı’nın dernekleri denetlemekle görevli Dernekler Dairesi’nin Başkanı Şentürk Uzun’un, kısa adı “USİDER” olan dernekte birlikte görev yaptıkları ortaya çıktı.Uzun, Atalay’ın genel başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği’nde (USİDER) Genel Sekreter olarak görev yapıyor.İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’deki Deniz Feneri Derneği’ne yönelik başlattığı inceleme sürerken, bakanlık ile Deniz Feneri Derneği’nin “dolaylı yoldan” bağlantısının bulunduğu anlaşıldı.Türkiye’deki tüm dernekler gibi Deniz Feneri Derneği’ni de denetlemekle görevli Dernekler Dairesi Başkanı Uzun’un, derneğin eski başkanı ve Kanal 7’nin avukatlığını yürüten Atalay ile USİDER yönetiminde birlikte yer aldığı belirlendi. Atalay’ın başkanlık yaptığı USİDER’de, Uzun da Genel Sekreter olarak çalışıyor.İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın talimatıyla geçtiğimiz günlerde Deniz Feneri Derneği’nin incelenmesi için dernek denetçisi görevlendiren Uzun, USİDER’in geçen haziranda Şanlıurfa’da düzenlediği “Doğu ve Güneydoğu Anadolu STK’lar Zirvesi” adlı toplantısına başkan Atalay’la birlikte katıldı.USİDER’in, Trabzon’da merkez kurması amacıyla Trabzon İl Genel Meclisi ile ortak çalışma başlattığı ve İl Genel Meclisi’nin bu yönde karar aldığı öğrenildi.USİDER’in resmi internet sitesinde dernek yöneticilerine ilişkin kayıt bulunmazken, derneğin amacı, “Sivil Toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak için yurtiçi ve yurtdışında kurulu bulunan kişiliklerin ve bunların oluşturmuş oldukları alt ve üst kuruluşların ülkemiz menfaatlerine yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi” olarak açıklandı.Sitede, USİDER’in bu doğrultuda, sivil toplum örgütlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlara ilişkin sorunların çözümüne yönelik hazırlamış oldukları projelere özel, kamu ve uluslararası fonlardan kaynak temin etmeye çalıştığı vurgulandı.USİDER’in, 2006’da Deniz Feneri Derneği’nce bastırılıp dağıtılan ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi’nin koordinasyonu ile hazırlanan “Dernekler Mevzuatı” adlı kitabı 2007’de bastırıp dağıttığı da anlaşıldı.2006’da, beş emniyet mensubunun hazırladığı kitap, 2007’de son yasal düzenlemeler sonrasında ilk yazar kadrosu arasındaki dört emniyet mensubunca yenilendi. USİDER, Vakıfbank’ın da sponsor olduğu söz konusu kitabı 20 bin adet bastırıp dağıttı.2006’daki basımda Uzun’un kendi adıyla önsöz yazmasına karşın, 2007 basımındaki önsözde “İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı” imzası yer aldı.2007 önsözünde, kitabı dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu adına kamuoyuna ulaştırmanın mutluluğunun yaşandığı belirtildi. Kitapta, derneğin yayımladığı “Her yönüyle dernekler” adlı aylık dergi ile dernek yönetimlerinin kullanabilmesi amacıyla satılan özel bilgisayar yazılım programının reklamı da yapıldı.