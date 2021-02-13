Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan iktidara Boğaziçi eleştirisi: Belleklerinde polisin ve siyasetin şiddetiyle büyüyen bir nesil doğar!

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla başlayan öğrenci protestoları üzerinden iktidarı eleştirdi.

“Siz Anadolu'nun çocuklarına terörist dediğiniz anda ayrıştırmış olursunuz! Belleklerinde polisin şiddetiyle, siyasetin şiddetiyle büyüyen bir nesil doğar” diye uyaran Tantan, “Ülkeyi yağmalamayı bir hak gibi gören zihniyet oluştu ve bu ortadan kalkmalı. Bu iktidardan önce de vardı ama bugünkü zihniyet örgütlü suçun derebeylerini yarattı” eleştirisi getirdi.

Sözcü’den Aytunç Erkin’in sorularını yanıtlayan Tantan, Boğaziçi protestoları üzerinden iktidara ilişkin şu eleştirilerde bulundu:

“Belleklerinde polisin şiddetiyle, siyasetin şiddetiyle büyüyen bir nesil doğar”

“Ülkenin aleyhine illegal oluşumlar varsa bunları temizlemek devletin görevi. Kişiye yönelik tehdit nerede varsa bunu etkisiz hale getirmekten bahsediyorum. 21'inci yüzyılın güvenlik politikalarına göre, bu tip silahsız demokratik taleplerde kolluğun yapması gereken dışarıdan gelecek saldırılara karşı ya da yabancı servislerin organizasyonlarını bozmak. Suçlamak değil? Siz Anadolu'nun çocuklarına terörist dediğiniz anda ayrıştırmış olursunuz! Belleklerinde polisin şiddetiyle, siyasetin şiddetiyle büyüyen bir nesil doğar.”

“Ülkeyi yağmalamayı bir hak gibi gören zihniyet oluştu”

“Bu iktidar döneminde sosyal devlet anlayışı bitme noktasına geldi. Her doğan vatandaşına köle gibi bakan bir zihniyetten bahsediyorum. Nedir bu? Sadaka kültürü! Bu kültürden vazgeçmelisin… Ülkeyi yağmalamayı bir hak gibi gören zihniyet oluştu ve bu ortadan kalkmalı. Bu iktidardan önce de vardı ama bugünkü zihniyet örgütlü suçun derebeylerini yarattı. Devletin siyasallaşması, kurumların içeriden çökertilmesi, siyasetin kirletilmesi… Bugünün özeti budur!”

“Türkiye sadece AKP'yle kalkınabilir imajı yaratıldı”

“Türkiye sadece AKP'yle kalkınabilir imajı yaratıldı. Bu doğru değil. Devletin arşivlerinde binlerce rapor var. Ekonomik anlamda hazırlanmış ama arşivde duran raporlardan bahsediyorum. Tarım, hayvancılık, turizm özelinde var olan potansiyel bir anda harekete geçirilebilir. Yapılması gereken insan kaynaklarının ortaya çıkarılması. Modern köy altyapılarının yapılması şart. Bunun için de yurtdışından sermayeye ihtiyaç yok… Bugün ödediği borçları, ödemeleri aşağıya çekebilir. Kendi siyasi geleceğini devam ettirmek istiyorsa bunları yapmalı.”

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