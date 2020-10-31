İçişleri: Deprem paylaşımları nedeniyle 37 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depremle ilgili şu ana kadar 49 paylaşımın tespit edildiğini, 37 şahıs hakkında işlemlerin sürdüğünü, 10 gözaltı yapıldığını, 2 kişininse tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."