İçişleri Bakın Güler: Polisin yetkisinin artırılması konusunda bir çalışma yok

Hülya Karabağlı / Ankara

İçişleri Bakanı Muammer Güler, polislerin yetkilerinin artırılmasına ilişkin bir çalışma, konuyla ilgili bir tasarı, paket veya üzerinde mutabakata varılmış bir tasarı taslağının olmadığını söyledi.

TBMM’de AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Muammer Güler, İstanbul Gazi ve Gülsuyu mahallelerine dün yapılan operasyonlarda 34 kişinin gözaltına alındığını bunlara arasında kalaşnikoflu kişinin de bulunduğunu söyledi. Güler, “O cenaze sırasında silah gösterisinde bulunan 9 kişinin tamamının kimlikleri tespit edilmiştir” dedi. Güler, “Maltepe Gülsuyu ve Sultangazi Gazi mahallesinde operasyon yapıldı. Yasadışı sol bir örgütün üyesi olduğu iddiasıyla şu ana kadar 34 kişi gözaltına alındı. Bunların 5i kadın. Bunların içinde 3 Ekim’deki cenaze töreninde silah teşhirinde bulunan 3 kişi de bunların arasında vardır. Kalaşnikoflu şahıs da bunların arasında vardır. O cenaze sırasında silah gösterisinde bulunan 9 kişinin tamamının kimlikleri tespit edilmiştir. 6 kişinin aranmasına devam edilmektedir. Örgüt üyeliğinden de soruşturma devam etmektedir.”

Güler, polislerin yetkilerinin artırılmasına ilişkin bir çalışma, konuyla ilgili bir tasarı, paket veya üzerinde mutabakata varılmış bir tasarı taslağının da olmadığını söyledi. Bakan, “Ancak mukayeseli hukuk alanında AB ülkeleri ve dünya polisinde önleyiciyi yetkilerle ilgili bir araştırma vardı. Hangi ülkeler önleyici tedbir olarak hangi müesseseleri uyguluyor buna baktık. Evrensel hukukta bir kural var. Hükümetin de yaptığı çalışma şudur. Dünyanın birçok ülkesinde önleme, uzaklaştırma denilen müesseseler var. Bizde uzaklaştırma tedbiri uygulanıyor. Ama önleme hapsi veya kontrol altına alma müessesesi yok. Biz bunlarla ilgili bir araştırma yaptık. Yoksa hükümetin önüne götürülmüş bir çalışma yok. Bu bir etüt çalışmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

'Sarısülük’ü vuran polis yargılanıyor'

Bakan Güler, Ethem Sarısülük’ü vurduğu iddia edilen polisin korunduğuna ilişkin haberlere tepki gösterdi ve “ Niye eleştirilsin. Bu arkadaşımız tutuklu değil ve Türkiye cumhuriyeti devletinin bir polisi. Dava sırasında kendisine yönelik hareketleri de gördük bunlar da benimsenmesi gereken şeyler midir? Elbette ki yargı bağımsızdır. Kendisi şu anda bağımsız mahkemeler önünde yargılanmaktadır. Elbette ki kendini savunacaktır. Elbette Sarısülük’ün de acılarını paylaşıyorum. Onlar da haklarını arayacaklardır. Baskı kurarak bu işi yürütmenin imkanı yoktur. Nitekim mahkemenin sağlıklı yürütülememesi nedeniyle dava hakim tarafından ertelendi”