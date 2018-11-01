İçişleri Bakanlığı'ndan Valiliklere 'kış' genelgesi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı kış aylarında trafikte uyulması gereken kurallar ve alınacak trafik tedbirlerine ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre, sürücülerin ve vatandaşların dikkat etmesi gereken uyarılarda bulunuldu.

Bakanlıkça Valiliklere gönderilen ‘kış’ genelgesinde; valilik, kış lastiği uygulamasını, tebliğ de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek. Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek. Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların tamamlamadan çıkışına izin verilmeyecek.

SÜRÜCÜLER DURDURULARAK UYARILACAK

Gönderilen ‘kış’ genelgesine göre kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesi azaldığı, taşıtların fren ve durma mesafesi arttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforu bozulduğu ve trafik güvenliği olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Bu nedenle özellikle yüksek ve ağır taşıt sürücüleri durdurularak, görüş mesafesinin azaldığı, takip mesafesini artırmaları, şerit izleme kurallarına uymaları, sis farlarını kullanmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, gündüzleri de yakını gösteren ışıklarını yakmaları hususlarında uyarılacak. Trafik kazalarına neden olan ağır taşıtların kasa ve römork yüklerinin kayması ve direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrilme, savrulma ve kaymasına neden olan \"yanal rüzgar\"ın oluştuğu köprüler tespit edilecek.

VALİLİKLER SÜREYİ BİR AY UZATABİLECEK

Yayımlanan \"Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ\" ile kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulacak. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ\'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek. Denetim amacıyla durdurulan, kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar için arka koruma çerçevesi, lastik, yansıtıcı malzeme, takograf, ışık donanımı gibi teknik kontrolleri yapılacak. Trafik yoğunluğu normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek. Standart dışı yakıt kullanımını önlemek amacıyla, depolama, dolum ve satışlarının yapıldığı yerlere yönelik, ilgili birimlerle müşterek denetimler yapılacak. Sis, buzlanma gibi kaza riskinin yoğunlaştığı hava ve yol koşullarında, karayolunun trafiğe derhal açılması amacıyla, kurtarıcı ve çekicilerin, güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulması sağlanacak ve art niyetli şekilde sürücülerden fahiş fiyat taleplerini önleyecek tedbirler alınacak. Kötü hava ve yol koşullarında toplu taşımayı özendirmek amacıyla, mahalli medya organları ile iş birliği sağlanarak halkın toplu taşıma vasıtalarından yararlanmaları tavsiye edilecek.

TUZ VARİLİ UYGULAMASI YAPILACAK

Hedef cadde ve sokaklarda ‘tuz varili’ uygulaması yapılacak belediyelerin kar yağışı ve küreme sırasında, kar yığın ve kümelerinin hemen kaldırılması sağlanacak. Taşıt ve yaya trafiğinin, yol ve kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla, hedef cadde ve sokaklarda \"tuz varili\" uygulaması yapılacak. Tuzlama ve küreme işlemleri trafiğin yoğun olduğu saatler dışında yapılarak, karayolunun ulaşıma hazır hale getirilmesi sağlanacak. Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.

EMNİYET ŞERİTLERİ AÇIK TUTULACAK

Emniyet şeritleriyle banketlerin açık tutulması sağlanacak. Arıza, trafik kazası, hava muhalefeti gibi nedenlerle trafik akışının sağlanamadığı durumlarda yolun tamamen trafiğe kapanmaması amacıyla gerekli tedbirler ivedilikle alınacak ve emniyet şeritleriyle banketlerin açık tutulması sağlanacak. Karayolları ekiplerinin trafik zabıtasıyla iş birliği içerisinde trafik kazalarına ve karayolundaki olumsuzluklara birlikte müdahale edilebilmesi için uygun yerlerde bulunmaları sağlanacak. Sürücüler buzlanma, yoğun yağış, tipi gibi görüş mesafesinin azaldığı ve kaza riskinin yoğunlaştığı kesimlerden önce hava, yol ve çevresi hakkında bilgilendirilecek, hatalı geçme ve sollama ve şerit kullanmayla takip mesafesi konusunda uyarılacak, zincir takılması gerektiğinde zincir taktırılacak, gerekiyorsa taşıtlar trafik ekibi öncülüğünde ve kontrolünde konvoy haline getirilecek.

SÜRÜCÜLERLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak bilgilendirme yapılacağı belirtilen genelgede, Kazaların en önemli nedenleri arasında bulunan ‘aşırı hız, yorgun veya uykusuz olarak taşıt kullanma’ ihlallerine ilişkin yol kontrollerinde sürücülerin uyarılarak gerekli tedbirler alınacağı bildirildi.

Hava sıcaklığının ani düşmesi sonucunda viyadüklü veya viyadüksüz köprülerin alt ve üstünden geçen rüzgarların etkisiyle oluşabilecek, ‘erken ve gizli buzlanma’ riskinin yüksek olduğu kesimler, köprü ve yol eğiminin farklılaştığı yol kesimleriyle yağmur ve eriyen kar sularını karayolundan hızla tahliye etmek amacıyla yapılan ve ‘sanat yapıları’ olarak adlandırılan menfez, mazgal, rögarların kapanma olasılığı bulunan yerler önceden tespit edilecek ve alınacak tedbirler planlanarak uygulanacağı bildirildi. Öte yandan tünel giriş ve çıkışlarıyla boğaz niteliğindeki topografik yapının bulunduğu kesimler, yağan karın ‘sürgün’ şeklinde karayolu yüzeyine gelmesi sonucu yol yüzeyinde oluşan açık ve gizli buzlanma nedeniyle araç lastiklerinin karayolu yüzeyiyle olan temasını önleyen bölgeler belirlenecek.

ARAÇLARIN KARAYOLUNA ÇIKIŞLARINA MÜSAADE EDİLMEYECEK

Genelgede, yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle, yolun trafiğe kapandığı durumlarda taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyeceği, karayolu üzerindeki dinlenme tesis işletmecileri ve yöneticileriyle koordinasyon kurulacağı belirtildi. Mahsur kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları amacıyla yerel yönetimlerce imkanlar dahilinde her türlü yardımın ulaştırılarak, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlara ait tesislerden istifade etmeleri sağlanacağı bildirildi.

OTOBÜSLER KONTROL EDİLECEK

Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların tamamlamadan çıkışına izin verilmeyecek. Görünürlüğü artırmak amacıyla güzergahlara yerleştirilen maket ve model trafik ekip araçlarının mevsim koşullarına bağlı olarak bakım ve temizlikleri daha sık periyotlarla yapılacak.

EKİPLER İŞ BİRLİĞİNDE OLACAK

Farklı illere bağlı bölge trafik denetleme ekipleri, iş birliği içerisinde görev yapacak. Sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonlarıyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri hususlarında bilgilendirme yapılacak. ‘Algılanan yakalanma riski duygusunu’ artırmak amacıyla sabit noktada denetim yapan veya seyir halinde bulunan ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak. Karayolu üzeri ve çevresinde bulunan yatay ve düşey trafik işaretlemeler kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecek.