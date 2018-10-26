İçişleri Bakanlığı'ndan, Valiliklere "Düğün" genelgesi (2) 

İçişleri Bakanlığı düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı genelge gönderdi. Genelgede, son zamanlarda düğün, nişan ve benzeri organizasyonlar sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların meydana geldiği belirtildi. Yaşanan bu üzücü olayların kamuoyunda tedirginliğe ve kamu düzeninin sorgulanmasına neden olduğunun belirtildiği genelgede, vatandaşların can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi için ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerden gerekli önlemlerin alınması istendi.

HAVAYA ATEŞ AÇILMAYACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAME ALINACAK

Bakanlığın gönderdiği genelgede alınması istenen önlemler şu şekilde sıralandı:

\"Düğün, nişan gibi kutlamalara izin verilirken silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, haklarında soruşturma açılacak. Muhtarlar, bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek.

DÜĞÜN VE NİŞAN GİBİ ORGANİZASYONLARDAN ÖNCE AFİŞ ASILACAK

Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ‘Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma’ yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak.

HAVAYA ATEŞ AÇAN KAMU PERSONELİ HAKKINDA DİSİPLİN İŞLEMİ

Kamu personelinin katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilirse, hakkında derhal disiplin işlemi başlatılacak. Soruşturma sırasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilecek.

VALİLİKLER GENEL EMİR ÇIKARABİLECEK\'

Bakanlık ayrıca, ülke genelinde düğün, nişan ve bunun gibi organizasyonlarda havaya ateş açılmasını engellemek, konu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak, uygulamada birliği sağlamak amacıyla valiliklere genel emir çıkarma talimatı verdi

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-Düğünde havaya ateş edilmesinden ARŞİV GÖRÜNTÜ

ANKARA (DHA)



