İçişleri Bakanlığı'ndan 'stokçular' için genelge

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nca döviz kurunda meydana gelen dalgalanmadan yararlanarak, stokçuluk yapan ve fiyatlarını fahiş artıran işletme sahiplerine karşı harekete geçildi. Bakanlık tarafından 5442 sayılı \'İl İdaresi Kanunu\'nun 9\'uncu maddesine göre, fahiş fiyat uygulayanlar için valiliklere \'genel emir\' çıkarma konusunda talimat verildi. Bu emirlere uymayanlar hakkında, \'Kabahatler Kanunu\'na göre, gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanması istendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile son dönemde kur kaynaklı gelişmeleri fırsat bilerek, fahiş fiyat uygulayanlara karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi. Genelgede, son günlerde bazı esnaf ile işletme sahiplerinin, halkın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri stoklarında bekleterek, fiyat artışına neden olduğu, bu durumun da refahı tehdit ettiği belirtildi.

VALİLERE, \'GENEL EMİR\' ÇIKARMA TALİMATI

Genelgede, 5442 sayılı \'İl İdaresi Kanunu\'nun 9\'uncu maddesinde yer alan \'Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler\' hükmü hatırlatılarak, valiliklere \'genel emir\' çıkarma konusunda talimat verildi. Genelgede, ayrıca 6502 sayılı \'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun\'un 6\'ncı maddesinde, bir malın sunumu ve satışından kaçınma ile bir hizmetin sunumundan kaçınma hallerinin denetimi, uygulanması ve izlenmesine ilişkin görevlerde belediyelerin yetkili kılındığı belirtilerek, yetkili idarelerin, doğrudan veya bakanlığın talebi üzerine 6585 sayılı \'Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun\'un ilgili maddesi uyarınca denetim ve önlemleri almakla görevli olduğu belirtildi. Bu hükümlere dayanılarak, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla valiliklerden fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili tedbirlerin alınması istendi.

STOKÇULUK YAPILMAYACAK

İl sınırları içinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme sahibi tarafından sunulan mal ve hizmetlerin fiyatları yükseltilmeyecek. Ürünlerin piyasaya arzları geciktirilmeyecek ve stokçuluk yapılmayacak. Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli mallar için Ticaret Bakanlığı\'nca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulacak. Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılacak. Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesine ve okunabilmesine dikkat edilecek.