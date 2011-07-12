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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ''JİTEM'' AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

12 Temmuz 2011 23:56

-İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ''JİTEM'' AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - İçişleri Bakanlığı, 1987'de Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesinde kurulan Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığının adının 1988 yılında Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı (JİTEM) olarak değiştirildiğini, birimin, 1990'da reorganizasyona tabi tutularak, tekrar önceki adıyla çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölücü terörle mücadelede etkin istihbarat sağlanması amacıyla 1987 yılında İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesinde Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığının teşkil edildiği, söz konusu birimin adının 1988 yılında Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı (JİTEM) olarak değiştirildiği ve 1990 yılına kadar faaliyetlerini bu çerçevede sürdürdüğü belirtildi. 1990 yılında reorganizasyona tabi tutulan bu birimin tekrar Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesinde Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığına dönüştürüldüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu birimin çalışmalarına bu doğrultuda devam ettiği bildirildi.

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