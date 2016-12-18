İçişleri Bakanlığı'ndan HDP binalarına saldırılarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, HDP binalarına saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bir siyasi partinin kendi binalarına yönelik olarak gerçekleşen eylemlere 'güvenlik kuvvetlerimizin tedbir almadığına, ayrıca yetkililerin telefonlara cevap vermediğine' ilişkin değerlendirmeler tamamen gerçek dışıdır" denildi.

HDP il ve ilçe binalarına saldırı

Yapılan açıklamada, "Provakasyonlara fırsat vermemek üzere, Bakanlığımızca, tüm güvenlik birimlerimize tedbir alınması ve eylem yapanlar hakkında hemen işlem yapılması talimatı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…" denildi.