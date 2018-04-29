İçişleri Bakanlığı'ndan, Gülen ve 2 HDP milletvekili dahil 130 kişi için vatandaşlıktan çıkarma ilanı

İçişleri Bakanlığı, aralarında Fethullah Gülen ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in de bulunduğu 130 kişi için vatandaşlıktan çıkarma ilanı yayımladı.

Bu kişiler, 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan şöyle:

"26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302'nci, 309'uncu, 310'uncu, 311'inci, 312'nci, 313'üncü, 314'üncü ve 315'inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle haklarında Cumhuriyet Savcılıkları/ Mahkemeler tarafından soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan aşağıdaki kimlik bilgileri yer alan kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri taktirde anılan Kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarının kaybettirileceği ilanen tebliğ olunur."

Listedeki isimlerin önemli bir kısmı hakkında "Gülen örgütlenmesi, PKK ya da IŞİD mensubu olma" iddiasıyla soruşturmalar yürütülüyor.

Bu kişilerden Osman Hilmi Özdil'in ise Gülen örgütlenmesinin "Emniyet Müdürlüğü İmamı" Kozanlı Ömer olduğu öne sürülüyor.

Listede, eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Niğde Merkez İlçe Başkanlarından Latif Güngör ile Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanı Kemal Öksüz de bulunuyor.