İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik dışı çocuklar için pasaport düzenlemesi

İçişleri Bakanı Muammer Güler, evlilik dışı doğan çocuklara ve boşanmış eşlerin ergen olmayan çocuklarına "hususi damgalı" pasaport verilmesi için valiliklere talimat verdi. Bakanlık, yeni uygulama için 81 il valiliğine özel genelge gönderdi. Evlilik dışı doğan annesiyle yaşayan ancak babasının tanıyarak kütüğüne aldığı çocukların hususi damgalı pasaport almaları konusunda sıkıntılar yaşanıyordu.

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın haberine göre, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in talimatıyla hazırlanan genelge "velayet altındaki çocukların hususi damgalı pasaport taleplerinin değerlendidrilmesi" adını taşıyor.

Bakanlık müsteşar yardımcısı Mustafa Demirer'in imzasını taşıyan genelgede, evlilik dışında doğmuş nesebi gayri sahih (yasal olmayan bir birleşme sonucunda doğan çocuk) ergen olmayan çocukların baba tarafından tanınarak nüfus kütüğüne kaydının yaptırılmış olması ve annesinin, çocuğun hususi damgalı pasaport almasına muvafakat vermesi halinde ebeveyninin hakkından hususi damgalı pasaport tanzim edilmesi talimatı verildi.

Boşanmış eşlerin çocukları aynı genelgede, Danıştay İdari Dava Daireleri'nin boşanmayla ilgili görüşüne yer verildi. Boşanma halinde ergen olmayan ve velayeti annede olan çocuğa babadan dolayı hususi damgalı pasaport verilmemesinde hukuka uygunluk bulunmadığı değerlendirmesi yeraldı.

Bu değerlendirme sonucunda, anne ve babası boşanmış ergin olmayan çocuklardan velayet hakkı yargı kararıyla anne veya babadan hangisine verilmiş olursa olsun, çocuğun ebeveynlerinden hangisinin hususi damgalı pasaport alma hakkı varsa, yargı kararıyla velayet hakkı verilen ebeveynin hususi damgalı pasaport alması için muvafakat vermesi halinde anne ve babası boşanmış ergin olmayan çocuğa ebeveyninin hakkından "hususi damgalı" pasaport verilecek.

Yeni genelgenin valiliklere ulaşmasıyla birlikte daha önceki genelgede "ergin olmayan çocukların yanında yaşama şartı" hükmü yürürlükten kaldırıldı. Bakanlık genelgesinde pasaportların talimatlara göre verilmesi ve aksaklığa meydan verilmemesi kaydedildi.