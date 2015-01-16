İçişleri Bakanlığı'ndan Cizre'yi 'soruşturma' kararı

HDP heyetinin bugün İçişleri Bakanı Efkan Ala ile yaptığı görüşmede Cizre konusu da ele alındı. Görüşmede, İçişleri Bakanlığı'nın ivedilikle içinde mülkiye müfettişlerinin de bulunduğu bir inceleme heyetini Cizre'ye göndermesi kararlaştırıldı. Son bir ayda 4'ü çocuk 6 kişinin öldürüldüğü Cizre'de temaslarda bulunan HDP ve DBP heyeti ise hükümeti sert bir dille eleştirdi.

Radikal'de yer alan habere göre, HDP Heyeti, dün Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından bugün de İçişleri Bakanı Efkan Ala ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde; çözüm sürecinde gelinen aşama ve yapılması gerekenler, Cizre başta olmak üzere bölgede yaşanan ve süreci zorlayan gelişmeler, hasta tutsaklar, atılması gereken demokratikleşme adımları ve Türkiye 'nin Kobani politikasının ele alındığı belirtildi. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın ivedilikle içinde mülkiye müfettişlerinin de bulunduğu bir inceleme heyetini Cizre'ye göndereceği belirtildi.

HDP Heyeti'nin görüşmelerle ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle; "Heyetimizin çözüm süreci kapsamında yürüttüğü görüşmeler devam etmektedir. Bu kapsamda; dün Başbakan Yardımcısı Sayın Yalçın Akdoğan ile bugün de İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala ile görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerde; çözüm sürecinde gelinen aşama ve yapılması gerekenler, Cizre başta olmak üzere Bölge'de yaşanan ve süreci zorlayan gelişmeler, hasta tutsaklar, atılması gereken demokratikleşme adımları ve Türkiye'nin Kobani politikası ele alındı."