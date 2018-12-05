İçişleri Bakanlığı'ndan 'askeri öğrencilere oy kullandırıldı' iddiasına yanıt

İçişleri Bakanlığı, son günlerde bazı basın yayın kuruluşları ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın, \'Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi\'ndeki askeri öğrencilerin kursiyer statüsünde gösterilerek 24 Haziran seçimlerinde oy kullandırıldığı, bunların ikamet kayıtlarının usulsüz şekilde yaptırıldığı ve seçim günü kamu araçlarıyla taşındıkları\' iddialarıyla ilgili soru soru önergesine yanıt verdi. Bakanlık açıklamada, akademi öğrencilerinin askeri statüsünün olmadığını, kamu araçları ile toplu olarak oy kullanmaya götürüldükleri iddiasının her türlü dayanaktan yoksun olduğunu, işlemlerde hukuka ve mevzuata aykırı hiçbir husus bulunmadığını belirtti.



İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu mesnetsiz iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur” denilerek, şu ifadelere yer verildi:

\"Anayasamızın 67’nci maddesinde 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olduğu hüküm altına alınmıştır. Bunun istisnaları da yine Anayasamızın aynı maddesinde ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilmiştir. Bahse konu düzenlemelere göre; askeri öğrenciler seçim ve halk oylamalarında oy kullanamamaktadır. Bilindiği üzere 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı silahlı genel kolluk kuvveti olarak tanımlanarak askeri statüleri kaldırılmıştır. 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığına bağlı bir yükseköğretim kurumu olarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuştur. Yukarıdaki açıklamalardan da kolayca anlaşılabileceği gibi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi\'nde ister öğrenci ister kursiyer olsun eğitim gören kişiler askeri öğrenci statüsü bulunmamaktadır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 50’nci maddesi, öğrenci yurtlarında kalan kişilerin ikamet bildirimlerinin kurum yetkilileri tarafından ilgili nüfus idaresine yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yurtlarında barınan öğrencilerin ikamet bildirimi de bu yasal zorunluluk çerçevesinde yapılmıştır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin kamu araçları ile toplu olarak oy kullanmaya götürüldükleri iddiası ise her türlü dayanaktan yoksundur.

Sonuç olarak, söz konusu iş ve işlemlerde hukuka ve mevzuata aykırı hiçbir husus bulunmadığı gibi ilgililerin Anayasal haklarını kullanmalarının ötesinde de bir durum söz konusu değildir.\"

ANKARA, (DHA)