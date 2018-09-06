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İçişleri Bakanlığı'ndan 32 valiliğe 'yaşam malzemesi' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonlarının yoğun olduğu 32 Valiliğe gönderdiği 'Güvenlik Tedbirleri' başlıklı genelgede, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü üyelerinin (BTÖ) nefes dahi alamadığını ve yiyecek sıkıntısı çektiğin

06 Eylül 2018 14:40

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonlarının yoğun olduğu 32 Valiliğe gönderdiği \'Güvenlik Tedbirleri\' başlıklı genelgede, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü üyelerinin (BTÖ) nefes dahi alamadığını ve yiyecek sıkıntısı çektiğini belirtilerek, PKK\'nın kış yapılanmasının önlenmesi amacıyla yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakılmamasını istedi.

İçişleri  Bakanlığı, Jandarma  Genel  Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Ordu,  Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van Valiliklerine Bakan Süleyman Soylu imzalı \'Güvenlik  Tedbirleri\' konulu  genelge  gönderdi. Genelgede, ülkenin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle devletin tüm imkan ve kabiliyetleri kullanılarak etkin mücadele edildiği ifade edildi.

\'UN, ŞEKER SATIŞI TAKİP EDİLECEK\' 
Genelgede, yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde özellikle BTÖ\'nün, temel gıda ve yaşam malzemesi temini konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı belirtilerek, BTÖ mensuplarının temel gıda  ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla yayla dönüşlerinde alınacak güvenlik önlemleri şu şekilde ifade edildi: \"Yayla ve meraların vatandaşların kullanımına açılması ile birlikte terör örgütüne yardımcı olabilecek kişilerin terör örgütü mensuplarına erzak ve yaşam malzemesi sağlamalarını önlemek için gerekli tedbirler alınacak. Yayla dönüşlerinde vatandaşların artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca alınabileceği düşünülerek yaylada bırakmamaları konusunda uyarılacak. BTÖ mensuplarının lojistik  faaliyetlerine yardım eden  ve erzak götüren işbirlikçilerinin genellikle yol kontrollerinde ana yollar yerine ara ve tali yolları kullanması nedeniyle bu yolların denetimine ağırlık verilecek. Kolluk kuvvetlerince toptan satış yapan yerler ile büyük marketlerden ve bakkallardan alınan dikkat çekici un, şeker, konserve, helva, reçel vb. gıda ve yaşam malzemelerin satışı takip edilecek ve istihbarata ağırlık verilecek. Yol kontrollerinde kamyonet, panelvan, minibüs gibi şüpheli araçlar detaylı aramalardan geçirilecek. Terör örgütü tarafından kullanılması muhtemel gıda ve yaşam malzemelerini aracında bulunduran şahısların yerleşim yeri ile yol güzergahı ve kaç kişilik malzeme götürdüğü hususları ayrıntılı sorgulanacak.\"

\'2017 YILINDA 166 TON, BU YIL 43 TON GIDA MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ\'
Açıklamanın devamında, 2017 yılında jandarma sorumluluk bölgesinde 1807 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği belirtilirken, buralarda bulgur, çay, fasulye, helva, kuru soğan, makarna, mercimek, patates, peynir, pirinç, salça, şeker, tuz, un, yağ, zeytin ve muhtelif gıda olmak üzere toplam 166 ton 446 kilogram malzeme bulunduğu ifade edildi.
2018 yılının 8 aylık döneminde ise, 788 sığınak, barınak ve mağarada  toplam 43 ton 510 kilogram bulgur, çay, fasulye, helva, kuru soğan, makarna, mercimek, patates, peynir, pirinç, salça, şeker, tuz, un, yağ, zeytin ve muhtelif gıda malzemesi bulunduğu belirtildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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