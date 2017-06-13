İçişleri Bakanlığı'nda 'FETÖ' operasyonu; 42 gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı'nda başlatılan 'FETÖ' operasyonunda 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY' na ilişkin soruşturmalar kapsamında; İçişleri Bakanlığı personeli 42 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve işlemler bu sabah itibarıyla başlatılmıştır. Gözaltı kararı çıkarılanların tamamı ByLock kullanıcısı olup kurumlarınca açığa alınan veya ihraç edilmiş kişilerdir" dendi.