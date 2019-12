-İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA DEVİR TESLİM ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Seçim kararı alınması nedeniyle Anayasa gereği İçişleri Bakanlığından çekilen Beşir Atalay, görevi yerine atanan Osman Güneş'e devretti. Güneş, devir teslim törenindeki konuşmasında, yaklaşık 3.5 yıldır birlikte görev yaptıkları Atalay'ı uğurladıklarını söyledi. Onurla şerefle ve büyük bir memnuniyetle Atalay ile hizmet ettiklerini belirten Güneş, ''Ortaya koyulan hizmetleri saymam mümkün değil. Böyle önemli bir dönemde kendilerinin maiyetinde görev yapmış olmaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle İçişleri Bakanlığına atandığını ifade eden Güneş, şöyle konuştu: ''Bundan 3.5 yıl önce Sayın Bakan'a devrettiğimiz görevi, bu görevlendirme sebebiyle şimdi tekrar devralmak kısmette varmış. Devraldığımız görevin önem ve sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunun farkındayım.'' -BEŞİR ATALAY- Atalay ise seçim öncesi Anayasa gereği bakanlıkta görev değişimi olduğunu, Osman Güneş'in İçişleri Bakanı olarak atandığını ve bugün TBMM'de yemin ettiğini anımsattı. İçişleri Bakanlığının çok geniş bir sorumluluk alanı bulunduğunu ifade eden Atalay, 24 saat çalışan bu bakanlıkta yaklaşık 3.5 yıldır görev yaptığını ifade etti. Kendisine duyulan güvene layık olmaya çalıştığını kaydeden Atalay, şöyle dedi: ''İnsan bulunduğu görevlerde bir şeyler vermek, kalıcı işler yapmak istiyor. Ben de hayatım boyunca hep bu kaygı içinde oldum. Burada kalıcı bazı şeyler yaptık. İçişleri Bakanlığının rutini, günlük stresi, koşturması çok fazladır. Uzun vadeli işlere daha az zaman kalır ancak biz ikisini dengeleyerek yürüttük. Biz çok iyi bir ekip olduk. Ekibin ötesinde dost olduk, bir aile gibi çalıştık.'' Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Atalay, İçişleri Bakanlığı döneminde kurumlar arası uyum ve işbirliğinin en ileri dereceye ulaştığını belirterek, ''Her şeyi paylaştık, her şeyi birlikte kararlaştırdık, her şeyi çok açık konuştuk. Gerçekten burada çok güzel çalışmalar yaptık'' dedi. İçişleri Bakanlığında insan odaklı bir anlayışı yerleştirmeye gayret ettiğini belirten Atalay, ''Sanki insan hakları bakanlığı gibi çalışan bir İçişleri Bakanlığı... Hepimiz buna gayret ettik. Poliste de jandarmada da büyük değişim oldu. Eğitim sistemleri değişti. Vatandaşımıza karşı tutumları değişti'' diye konuştu. TÜİK'in ''vatandaş memnuniyeti'' anketine göre vatandaşların en fazla memnun olduğu alanın asayiş hizmetleri olduğunu belirten Atalay, bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi. Her görevin bir sınırı olduğunu belirten Beşir Atalay, ''Alnı açık, onurla bu görevi tamamlamış oluyorum. Çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı şemsiyesi altındaki herkesten haklarını helal etmesini istiyorum. Osman Bey'e başarılar diliyorum. Bu bakanlık bizim. Ben burada geniş bir aile kazandım. Kendimi daima bu ailenin ferdi olarak kabul edeceğim'' dedi. Konuşmaların ardından Osman Güneş, görevinden ayrılan Atalay'a plaket ve çiçek sundu. Atalay, daha sonra İçişleri Bakanlığı bahçesinde Emniyet Merasim Takımı'nı selamladı. İçişleri Bakanı Güneş, Atalay'ı makam aracına kadar uğurladı.