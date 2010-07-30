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Politika

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA ATAMALAR  ANKARA (A.A)

30 Temmuz 2010 20:45

-İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA ATAMALAR  ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - İçişleri Bakanlığının atama kararnamesiyle, bakanlık merkezinde görevli 2 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi, 12 kaymakam ve 5 vali yardımcısı bakanlık merkezindeki değişik görevlere getirildi. Kararnameyle, 63 vali yardımcısının yerleri değiştirildi, 46 vali yardımcısı kaymakamlığa atandı. İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından her yıl hazırlanarak çıkartılan rutin atama kararnamesinin Cumhurbaşkanı Abdulah Gül tarafından onaylandığı belirtildi. Söz konusu müşterek kararname ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 419 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:  ''Buna göre, Bakanlık merkezinde görevli 2 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirilirken, 12 kaymakam ve 5 vali yardımcısı bakanlık merkezindeki değişik görevlere getirilmiş, merkezde görevli 5 mülki idare amiri vali yardımcılığına, 2 mülki idare amiri ise kaymakamlığa atanmıştır. Anılan kararname ile 63 vali yardımcısının yerleri değiştirilirken 46 vali yardımcısı kaymakamlığa, 1 vali yardımcısı il hukuk işleri müdürlüğüne getirildi. 205 kaymakamın naklen yerleri değiştirilirken 76 kaymakam vali yardımcılığına, vali yardımcısı iken özel idare genel sekreterliğine atanan bir mülki idare amiri de kaymakamlığa atanmıştır.''

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