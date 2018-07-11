Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başlamasıyla birlikte bakanlıları da yeni sisteme göre düzenlendi. Dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bakanlıkların görev ve yetkileriyle teşkilat yapılarının yeniden oluşturuldu. İçişler ve Dışişleri Bakanalığı'na yeni görev tanımları eklendi. Buna göre, İçişleri Bakanlığı'na 'ülkeyi idari bölümlere ayırma' yetkisi verildi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın, görev tanımına, “yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve cumhurbaşkanına teklifte bulunmak” ve “ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek” eklendi. Çözüm sürecinde rol oynayan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kapatıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nda Küresel ve İnsani Konular ile Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlükleri oluşturuldu. Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında, “Bölgesel ve küresel boyutlu çatışmalara yol açma riski taşıyan gelişmeleri ve çatışmaya dönüşmüş uyuşmazlıkları takip etmek” de yer aldı.

Yeni oluşumda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yenilenen teşkilat şemasında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlükleri yer almadı. Bu iki kurumun bakanlığın merkez yönetimindeki genel müdürlüklerden birinin içinde yer alabilecekleri konuşuluyor. Kalkınma Ajansları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlanırken, Devlet Demir Yolları’nın adı Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü oldu.

İlaç fiyatlarını Cumhurbaşkanı belirleyecek

İlaç fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı’nın teklifi üzerine cumhurbaşkanınca belirlenecek. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri de haziran ve temmuz ayları içinde yapılacak. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin bakanlıkça uygun görülmesine bağlı olacak.

Kaldırılan bakanlık müsteşarlıklarının yerini bakan yardımcıları alacak. Bakanlıklar görev alanlarıyla ilgili uzmanların yanı sıra sayıları 15’i geçmemek üzere müşavir de istihdam edebilecek.