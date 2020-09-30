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Koronavirüs

İçişleri Bakanlığı: Yarın kapsamlı Koronavirüs denetimi yapılacak

30 Eylül 2020 16:54

İçişleri Bakanlığı, yarın Türkiye genelinde kapsamlı Koronavirüs denetimi yapılacağını duyurdu. Denetime valiler, kaymakamlar, belediye başkanları da katılacak.

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