T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 asker şehit oldu

11 Eylül 2020 17:39

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 1'i yüzbaşı 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıldırım -10 Norduz' operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, 1 Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz."

ETİKETLER

vaniçişleri bakanlığıvan şehit
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24