İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde 18.00-08.00 arasında 208 bin 139 kolluk personeli görev yapacak

İçişleri Bakanlığı, yılbaşında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere toplam 208 bin 139 kişilik personelin görevli olacağını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "31 Aralık saat 18.00 ile 1 Ocak saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde; 119 bin 744 emniyet, 86 bin 270 jandarma, 2 bin 125 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. Bu personelden 14 bin 729'u trafik denetimlerinde görevli olacak. Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında gerekli kontroller yapılacak" denildi.

Kolluk birimlerince görevlendirilen toplam 113 helikopter ve insansız hava aracı ile havadan, 109 deniz aracıyla da denizden denetim yapılacak.