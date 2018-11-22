İçişleri Bakanlığı, tasarruf gerekçesiyle altı barınma merkezini kapattı

Son dönemde iktidar ile muhalefet partileri arasında yaşanan “Suriyelileri geri göndereceğiz” tartışması gözleri bir kez daha mülteciler sorununa çevirdi. İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da 132 bin kişinin kaldığı 6 barınma merkezini kapatarak, 101 bin Suriyelinin ülkede ev tutarak ülkeye “yerleşmesini” sağladı. Bakanlık, kampları kapatma gerekçesini “tasarruf” olarak açıklarken, kamptan ayrılan Suriyelilerin “nakit yardımlardan” yararlanarak kendi evlerine çıktığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 278 bini aşkın mültecinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgesine döndüğünü açıklamıştı. Ancak 2016’da 2 milyon 834 bin olan mülteci sayısı, 2017’de 3 milyon 426 bine, 2018’de ise 3 milyon 597 bine yükselmesi dikaktleri çekti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Suriyeli mültecilerin, bizzat devlet eliyle kamplardan çıkarılarak şehirlere yerleştirildiği öğrenildi.Kamplarda kalan Suriyeli sayısının da her geçen gün azaldığı dikkatleri çekti. Daha önce 10 ilde 19 barınma merkezinde 291 bin 307 kişi kalıyordu. Ancak alınan bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, “tasarruf” gerekçesiyle 6 kampı kapattı. Burada kalan 132 bin 990 mülteci, bu kamplardan ayrılmak zorunda kaldı. Bunların yüzde 76’sı, yani yaklaşık 101 bini “nakit yardımlardan” yararlanarak geçici barınma merkezlerinin dışında yaşamaya başladı.

Geriye kalan yaklaşık 31 bin mülteci ise başka kamplara yerleştirildi. Kapatılan yerler; Adıyaman, Gaziantep Islahiye, Nizip-1, Karkamış, Mardin Midyat ve Şanlıurfa Akçale kampları oldu. İçişleri Bakanlığı, “6 geçici barınma merkezinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından devralınarak kapatılmasıyla yıllık 76 milyon 936 bin 447 lira tasarruf sağlanacağını” iddia etti.

En çok Suriyeli mülteci İstanbul'da

Göç İdaresi verilerine göre en çok Suriyeli, 559 bin kişi ile İstanbul’da yaşıyor. Şanlıurfa’da 460 bin, Hatay’da 440 bin, Gaziantep’te 413 bin, Adana’da 227 bin, Mersin’de 206 bin, Bursa’da 160 bin, İzmir’de 140 bin, Kilis’te 122 bin mülteci kalıyor.

2012: 14 bin 237

2014: Bir milyon 286

2015: 2 milyon 503 bin

2016: 2 milyon 834 bin



2017: 3 milyon 426 bin



2018: 3 milyon 597 bin 938



Yüzde 17'si meçhul

3.5 milyon Suriyelinin yalnızca 2 milyon 318 bin 902’sinin verileri güncellendi. Yani, kayıtları güncellenmeyen yüzde 17’lik bir mülteci kesiminin nerede olduğu bilinmiyor.