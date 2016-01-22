İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Cizre eski Belediye Başkanı gözaltında

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Şırnak'ın Cizre İlçesi eski Belediye Başkanı Leyla İmret, hakkındaki bir soruşturma kapsamında Cizre'de polis tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma sonucu görevden alınan Cizre eski Belediye Başkanı Leyla İmret, bugün Cizre'de polis tarafından gözaltına alındı. Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İmret ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Cizre'de bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, İmret'in Şah Mahallesi'nde bulunan evinden başka bir eve geçerken, belediyede çalışan bir kadın ile birlikte gözaltına alındıklarını belirterek şöyle dedi:

"İmret'in yanındaki kadın, yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesilerek serbest bırakılmış, Leyla hanım ise hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle emniyete götürülmüş. Ancak hakkındaki karar ile ilgili daha önce ifade vermişti. Yazışmaların sonucu bekleniyor."

Cizre eski Belediye Başkanı Leyla İmret hakkında, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik ve terör örgütünün propagandasını yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma üzerine İmret, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl Eylül ayında görevden alındı.