İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Sipahi, Hollanda krizi ve Su Ada'ya cami önerisiyle gündeme gelmişti

İçişleri Bakanlığı tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte görevden alınan Beşiktaş Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi daha önce 17 Aralık 2013'teki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınması, Hollanda ile diplomatik kriz sırasında gösterdiği tepki ve Su Ada'ya (Galatasaray Adası) cami yapılması önerisi ile gündeme gelmişti.

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İçişleri Bakanlığı, Hüseyin Avni Sipahi’nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılması ile ilgli yaptığı açıklamada "Yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sipahi, bir dönem çıkışlarıyla çok konuşulmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine CHP'den istifa etmişti

Sipahi, bir dönem Çekmeköy Belediye Başkanlığı da yapmıştı. 17 Aralık 2013'teki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Sipahi, CHP'den Beşiktaş Belediye Meclis üyesi seçilmiş, 2015'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle istifa etmişti.

Hollanda ineğini kesmek istemişti

2017'nin Mart ayında Hollanda ile yaşanan diplomatik krizle sırasında Hüseyin Avni Sipahi, İBB'deki görüşmelerde Hollanda'yı kınayıp tepki olarak Hollanda ineğini keseceğini söylemişti. Sipahi, "Bakanlarımızın hiç tehdit oluşturmadığı halde sınırdışı edilmesini kabullenemiyorum. Emirli’de bir çiftliğim var. Hollanda ineğim de var. Çok da güzel süt veriyordu ama bundan sonra kime süt verecekse versin. Allah onları bildiği gibi yapsın" diyerek kürsüden indi. Bunun üzerine Meclis Başkanı Ahmet Selamet, "Kes hepimizi bir çağır o zaman. Evet arkadaşlar, Hüseyin Bey ineğini kesecek biz de yiyeceğiz inşallah" dedi. Sipahi ise "Ben ineği kesiyorum. Bahara doğru sizi çağırayım" açıklamasını yapmıştı.

Galatasaray Adası'na cami yapılmasını önermişti

Sipahi'nin adı Haziran ayında ise Galatasaray Adası'na cami yapılması önerisiyle gündeme gelmişti. Sipahi, "Gelin bütün dünyanın gözü olan İstanbul'umuzun incisi Boğaz'a bir mabet inşa edelim" demişti