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Politika

İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada terör propagandası yapmaktan 10 bin kişiye soruşturma açıldı

"Twitter, Facebook, YouTube yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır"

24 Aralık 2016 18:05

İçişleri Bakanlığı, Twitter, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya mecralarında 10 bin kişi soruşturma ve adli sürecin devam edeceğini açıkladı. Twitter, Facebook ve Youtube'da terör propagandasına yönelik son 6 ayda yapılan operasyonlarda 3710 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 1656 kişinin tutuklandığını açıklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Twitter, Facebook veya Youtube kullanarak terör propagandası yapan kişiler için işlemler sürüyor. İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında, sosyal medya (Twitter, Facebook ve Youtube) alanında son 6 ay içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bunlardan 1656’sının tutuklandığını 1203’ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı. 84’ünün ise gözaltı işlemlerinin devam edildiğini 767’sinin ise gözaltından serbest bırakıldığı belirtildi. Son olarak kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen Twitter, Facebook veya Youtube kullanan 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli sürecin devam ettiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklama şöyle: "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda, sosyal medya üzerinden, halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden 3.710 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 1.656’sı tutuklanmış, 1.203’ü Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 84’ünün ise gözaltı işlemi devam etmekte olup; 767’si gözaltından serbest bırakılmıştır. Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir. Öte yandan, her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır."

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