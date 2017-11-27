İçişleri Bakanlığı: Son 1 hafta içinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından son 1 hafta yurt içinde yapılan operasyonlarda toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar neticesinde;6 ilde (Bingöl 24, Diyarbakır 3, Hakkari 2, Mardin 1, Tunceli 2, Bitlis 2); 34 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 31\'i ağır ve uzun namlulu (1 Uçaksavar, 2 Bixi, 4 Roketatar, 23 Kalaşnikov, 1 Mavzer) toplam 45 silah, 3 bin 216 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 19 el bombası,11 bin 929 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 17 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından son 1 hafta yurt içinde yapılan operasyonlara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: \"Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.645 operasyon yapıldı, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.291 terör (PKK/KCK 486, aşırı sol 9, DEAŞ 133, FETÖ/PDY 663), 3.849’u Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 116’sı düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 256 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; son 1 haftada yurt içinde toplam 14 (3 ölü, 9 sağ, 2 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar neticesinde;6 ilde (Bingöl 24, Diyarbakır 3, Hakkari 2, Mardin 1, Tunceli 2, Bitlis 2); 34 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 31’i ağır ve uzun namlulu (1 Uçaksavar, 2 Bixi, 4 Roketatar, 23 Kalaşnikov, 1 Mavzer) toplam 45 silah, 3 bin 216 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 19 el bombası,11 bin 929 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 17 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 747 operasyonda; piyasa değeri 35.012.200 TL olan; 698 kg eroin, 765 kg esrar, 15 Kg afyon, 2,5 kg sentetik kannabinoid (bonzai) 17 kg metamfetamin, 31.247 adet uyuşturucu hap, 375 kök Kkenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 4.446.692 TL olan; 599.871 adet kaçak sigara, 49.519 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3.849 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 36 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat) 280 şüpheli gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 557 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

ASAYİŞ UYGULAMALARI KAPSAMINDA

Ülke genelinde 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde 4.368 personelin katılımıyla genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması amacıyla \'Günübirlik Kiralanan Evlere Yönelik Denetleme\' uygulaması yapıldı, kontrol edilen 11.449 günübirlik evden 204’ü kapatılmış, 921 ev sahibine cezai işlem yapıldı.

Ülke genelinde 21 Kasım 2017 Salı günü 12.055 personelin katılımıyla geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenliği için umuma açık yerler, metruk binalar ve servis araçları ile şoförlerine yönelik \'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-6\' yapıldı. 47.351 şahıs, 5.128 servis aracı, 9.386 işyeri denetlenmiş, 92 kişi yakalandı, 892 şahıs/servis aracı/işyerine adli idari işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA

369’u denizlerde olmak üzere 6 bin 089 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 116 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.\"



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