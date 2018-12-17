İçişleri Bakanlığı, sarı yeleklerin peşinde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ekonomi politikaları sebebiyle eylem başlatan “Sarı Yelekliler” sokakları doldurmaya devam ederken Türkiye’de de sarı yelek araştırmasının yapıldığı ortaya çıktı.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in aktardığına göre İçişleri Bakanlığı yetkilileri, sosyal medya üzerinden “sarı yelekliler Türkiye’de de ortaya çıkacak” iddialarının ardından sarı yelek üretiminin ve satışının artıp artmadığına yönelik bir araştırma yaptı. Başta İstanbul Mahmutpaşa olmak üzere birçok noktada araştırma yapan bakanlık yetkililerinin sarı yeleklerin üretiminin ve satışının artmadığına yönelik bir değerlendirme raporu hazırladığı ve bu raporu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile paylaştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Soylu da Türkiye’de “sarı yelek” tehlikesinin ve bir eylem hazırlığının olmadığına ve iddiaların sosyal medyanın bir köpürtmesi olduğuna yönelik bir raporu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile paylaştı.

"Paranoyak bir durum"

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da hükümetin Gezi eylemlerinin ardından “paranoyaklaştığını” öne sürerek “Hükümet son dönemde son derece paranoyaklaştı. Gezi gibi dünyanın en nahif, en barışçıl, devlet şiddetine rağmen ona karşılık vermeyen zarafetli direnişte yaşanan olaylar AKP’yi bu duruma getirdi” dedi.

"Türkiye bunu hak etmiyor"

Gezi eylemlerinin hükümette bir travmaya da neden olduğunu ifade eden Erdoğdu, “Bir demokrasinin sağlamlığı ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı’nın uygulanması ile belirlenir. Bu hakkı daha olmadan kısıtlamaya çalışmak ilkel faşizmde olur. Türkiye bunu hak etmiyor ve bu davranışlar, Türkiye’nin uluslararası itibarına da zarar veriyor” diye konuştu.