Sarı Yelekler'e Kırmızı Başlık'lı destek

Fransa'da 5. haftasına giren Sarı Yelek eylemlerine bugün performans sanatçısı Deborah de Rebortis'in aktivist grubu destek gösterdi.

İlk başta medyaya Femen gösterisi olarak yansıyan protesto, sanatçı Rebortis'in yaptığı açıklama üzerine düzeltildi.

Champs-Elysée meydanına çıkan performans sanatçısı beş kadın, V şekli oluşturarak sembolik gösterilerini gerçekleştirdi.

Üstlerinde, Fransız Cumhuriyeti'nin "eşitlik, özgürlük, kardeşlik" sembollerinden "Marianne"i temsil etmek için kırmızı rengi tercih eden aktivistler, güvenlik güçlerinin karşısına geçerek sessiz protesto yaptılar.

Herhangi bir slogan ya da hareket içermeyen gösteri sırasında gözaltı yaşanmadı.

<span style="font-family:"Roboto Slab", serif;font-size:20px;font-weight:700;">Ne olmuştu? </span>

Ne olmuştu?

Fransa’da katılımcılarının otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle ‘Sarı Yelek' (gilet jaunes) olarak adlandırılan eylemler 4 haftadır devam ediyor. Hükümet, eylemlerin ardından ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artışla ilgili geri adım atmıştı.

Ancak eylemlerin odağı akaryakıt zamlarından yaşam standartlarındaki genel düşüşe odaklanmış ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetinin istifasına yönelik talepler dile getirilmeye başlanmıştı.

Geçen hafta sonu devam eden eylemlerde, ülke genelinde bine yakın kişi gözaltına alınmış, 100'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelek eylemcileri için geri adım atacağı noktaları duyurmuş fakat eylemciler gösterilere devam edeceklerini açıklamıştı.