İçişleri Bakanlığı, Roboski anmasını yasakladı iddiası

Sosyalist Gençlik Federasyonu üyesi bir grup Roboski anmasına katılmak üzere otobüslerle yola çıktı. Gruptakiler otobüslerin Şırnak girişindeki Kasrik Boğazı'nda durdurulduğun ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gerekçe gösterilerek geçişlerine izin verilmediğini açıkaldı.

İstanbul başta olmak üzere bir çok ilden yola çıkan federasyon üyeleri 04:00 sıralarında Kasrik Boğazı'nda jandarma tarafından durduruldu. firatnews.com sitesinde yer alan habere göre jandarma bakanlık genelgesi ile Roboski'de anma yapılmasının yasaklandığı ve geçişlere izin verilmediğini bildirdi.

SGDF Başkanı Ali Tektaş ve beraberindekilerin jandarma yetkilileri ike yaptığı görüşmeden de sonuç alınamadı. Roboski'ye gitmekte kararlı olduklarını belirten Tektaş, "Şu an Roboskî'de olan CHP ve HDK milletvekilleriyle görüşerek konuyu bildirdik. Onlar bu konuda görüşmeler yapacaklar. SGDF olarak Şerafettin Elçi'nin cenazesine katılıp taziye çadırını ziyaret edeceğiz. Cenazenin ardından Roboskî'ye gidecek olan diğer kurum ve heyetlerle birlikte yola çıkacağız" dedi.

Açıklamanın ardından gruptakiler, Elçi'nin cenazesine katılmak üzere Cizre'ye geçti.