T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı, Roboski anmasını yasakladı iddiası

Roboski'de yaşanan katliamın yıldönümünde yapılacak anma törenine gitmek isteyenlerin otobüslerinin bölgeye girişine izin verilmiyor

27 Aralık 2012 13:50

 

Sosyalist Gençlik Federasyonu üyesi bir grup Roboski anmasına katılmak üzere otobüslerle yola çıktı. Gruptakiler otobüslerin Şırnak girişindeki Kasrik Boğazı'nda durdurulduğun ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gerekçe gösterilerek geçişlerine izin verilmediğini açıkaldı.
İstanbul başta olmak üzere bir çok ilden yola çıkan federasyon üyeleri 04:00 sıralarında Kasrik Boğazı'nda jandarma tarafından durduruldu. firatnews.com sitesinde yer alan habere göre jandarma bakanlık genelgesi ile Roboski'de anma yapılmasının yasaklandığı ve geçişlere izin verilmediğini bildirdi. 
SGDF Başkanı Ali Tektaş ve beraberindekilerin  jandarma yetkilileri ike yaptığı görüşmeden de sonuç alınamadı. Roboski'ye gitmekte kararlı olduklarını belirten Tektaş, "Şu an Roboskî'de olan CHP ve HDK milletvekilleriyle görüşerek konuyu bildirdik. Onlar bu konuda görüşmeler yapacaklar. SGDF olarak Şerafettin Elçi'nin cenazesine katılıp taziye çadırını ziyaret edeceğiz. Cenazenin ardından Roboskî'ye gidecek olan diğer kurum ve heyetlerle birlikte yola çıkacağız" dedi.
Açıklamanın ardından gruptakiler, Elçi'nin cenazesine katılmak üzere Cizre'ye geçti.

ETİKETLER

RoboskianmaSGDUludere

İlgili Haberler

Aygün’den İçişleri Bakanı'na: Uludere anmasını da yasaklamayı düşünüyor musunuz?

Aygün: 'Maraş Katliamı' etkinlikleri için kent girişleri yasaklanan ve şiddete maruz kalan vatandaşları hatırlattığı Şahin’e, 'Uludere anmasını da yasaklamayı düşünüyor musunuz?'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24