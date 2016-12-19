İçişleri Bakanlığı: PKK'ya yönelik operasyonda 924 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş'taki çifte saldırıdan sonra başlatılan soruşturmalar kapsamında PKK'ya yönelik 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 924 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca, "geçen hafta jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri, polis özel harekat ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nce toplam 213 operasyonun gerçekleştirildiği, operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği, biri yaralı 5 teröristin yakalandığı" açıklandı. Operasyonlar sonucu 24 sığınak ile, tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Beşiktaş'taki terör saldırısının etkisi kameralara böyle yansımıştı:

45 ilde 924 kişi gözaltına alındı

Bakanlık açıklamasında "PKK/KCK terör örgütüne yönelik 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 924 kişinin gözaltına alındığını" da dile getirildi.