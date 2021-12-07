İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Ferhat Tunç, ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu ‘Rubar’ kod adlı Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin ‘teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi. Örgüt mensubunun örgütün Gap-Rıha eyalet sorumlusu ‘Rubar’ kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi. Örgüt mensubuyla birlikte 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Soylu, tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti. Soylu, “PKK’nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu ‘Rubar’ kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Havacılık ve Polis Özel Harekat ekiplerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin” ifadelerini kullandı.