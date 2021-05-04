İçişleri Bakanlığı "cinayet" demedi: Nisan ayında 17 kadın öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, nisan ayında 17 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Çataklı, açıklamasında "kadın cinayeti" ifadesini kullanmadı. Çataklı,, "Nisan ayında maalesef 17 kadın yaşamını yitirmiştir" dedi.

Aylık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Çataklı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayında 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirildiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, nisan ayında 10 bin 759 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Çataklı'nın açıklamasından satır başları şöyle:

“2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellendi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Nisan ayında gerçekleştirilen 16 bin 453 operasyonda 23 bin 306 kişi gözaltına alınıp, bin 919 kişi tutuklandı.

Nisan ayında ülkesine dönen Suriyeli sayısı 436 bin 947, kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 670 bin 342’dir.

Tam kapanma sürecinde sektör çalışanlarına şu ana kadar e-başvuru üzerinde 6 milyon 385 bin çalışma muafiyet izin belgesi düzenlenmiş

İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor."