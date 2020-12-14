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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, istisna kapsamındaki kişi rutin güzergâhının dışına çıkamayacak

14 Aralık 2020 15:40

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasında, istisna kapsamındaki kişinin muafiyet durumu ile dışarıda bulunduğu zaman dilimi uyumlu olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergâhının dışına çıkamayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergâh uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.

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