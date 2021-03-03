İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere 'Yüksek Seçim Kurulu' genelgesi: 4 gün muaf olacaklar

Yüksek Seçim Kurulu’nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, muhtarlık seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler 'yüksek' ve 'çok yüksek' risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelgede şöyle dendi:

"YSK'nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelgeye göre, 7-14-21 ve 28 Martta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler 'yüksek' ve 'çok yüksek' risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak" açıklamasında bulundu."