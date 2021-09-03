İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Ülkeye girişte yeni tedbirler alındı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir genelgeyi 81 ilin valiliklerine gönderdi. Genelgede "Ülkeye Giriş Tedbirleri" ile ilgili belirlenen yeni hususlar yer aldı.

Buna göre, halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar aynen devam edecek ve bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

Bangladeş, Hindistan'dan olan uçuş yasağı kaldırıldı. Hindistan, Bangladeş ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişilerden azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı talep edilecek.

Bu ülkelerin dışında Türkiye'ye gelecek kişilerden, 2 doz aşısını yaptırması veya son 6 ayda Covid-19 geçirmesi halinde, negatif PCR test sonucu istenmeyecek.

İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği yeni genelgedeki detaylar şöyle:

Koronavirüs (Covid19) salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla ilgi (a) Genelgemizle 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz v e demiryolu sınır kapılarımızda uygulanacak ülkeye giriş tedbirleri hayata geçirilmiş, ilgi (b) Genelgemiz ile de Afganistan ve Pakistan ülkelerinden gelen kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina tedbirleri belirlenmiştir.

Salgının seyrinde dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ile ilgili Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda ilgi (a) ve ilgi (b) Genelgelerimiz ile getirilen ülkeye giriş tedbirleri (Afganistan ile ilgili kısımları hariç) yürürlükten kaldırılmış ve 4 Eylül 2021 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıda belirlenen yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar aynen devam edecek ve bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.

Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Brezilya, Güney Afrika, Nepal v e Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliklerce belirlenecek yerlerde (ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla) 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününde yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacaktır.

Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı talep edilecektir.

Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan doğrudan gelenler ile son 1 4 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulacaklardır.

Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise ikametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10. gününde PCR testine tabi tutulacak, 10. gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak, 10. günde PCR testi yaptırmayanlar 14 gün süreyle karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilecektir.