İçişleri Bakanlığı'ndan Koronavirüs genelgesi: Berber, kuaför ve güzellik salonları kapatılacak

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle berber, güzellik salonu ve kuaförlerin faaliyetlerini bugün 18:00'dan geçerli olmak üzere durdurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Koronavirüs tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.