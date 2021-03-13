T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan 'hatırlatma' genelgesi

13 Mart 2021 20:00

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatmada bulundu.

İçişleri Bakanlığıİçişleri Bakanlığı genelgesokağa çıkma yasağısokağa çıkma kısıtlaması
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24