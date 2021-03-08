İçişleri Bakanlığı'ndan denetim açıklaması: 3 bin 351 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, 'dinamik denetim modeli' kapsamında yapılan denetimlerde, 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre; kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyum sağlanması amacıyla 'dinamik denetim modeli' başlatıldı. Bu kapsamda ilk olarak 6 Mart'ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokal gibi umuma açık iş yeri ve işletmeleri kapsayan denetim faaliyeti yürütüldü.

Vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 8 bin 476 yönetici personelin katıldığı denetimlerde; 29 bin 689 ekipten oluşan 119 bin 610 personel görev yaptı. Gün boyu süren denetimler kapsamında 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı kontrol edildi. Denetimler sonucunda tedbire aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 82 iş yerine uyarma cezası, 3 bin 351 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri ve kişiler hakkında toplam 398 suç duyurusunda bulunuldu. 106 araç faaliyetten men edilirken, 20 iş yerine kapatma cezası uygulandı. (DHA)







