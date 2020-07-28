İçişleri Bakanlığı'ndan Davutoğlu'na 'Uygur Türkleri' yanıtı: Bu iddia tam bir hezeyan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, “50 bin Uygur kardeşimizin Çin'e doğrudan iadesi yerine üçüncü bir ülkeye, muhtemelen Tacikistan'a iadesi, oradan da Çin'e göndermesi konusunda çalışmalar yapıldığı bilgisi geliyor" açıklamasına İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan yanıt geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı da olan Çataklı, 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasına ilişkin, "Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır" ifadelerini kullandı.

Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır" değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu, partisinin Ardahan 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı açıklamada “Bugünlerde Doğu Türkistan ve Uygurlarla ilgili değişik senaryolar gündeme geliyor” ifadelerine yer vererek şunları kaydetmişti:

"Bu konuda da nasıl '3 y' konusunda iktidarın AK Parti kanadının geniş kitleleri mustariptir ve üzüntülüdür, buradan da MHP'nin tabanına seslenerek ifade ediyorum; bütün bunları düşünmemiz lazım. Gerek uluslararası basına, gerek Türk basınına düşen haberlerden Türkiye'deki yaklaşık 50 bin Uygur kardeşimizin Çin'e doğrudan iadesi yerine üçüncü bir ülkeye, muhtemelen Tacikistan'a iadesi, oradan da Çin'e göndermesi konusunda çalışmalar yapıldığı bilgisi geliyor. Bu tarihe ihanettir. Bu kardeşliğe ihanet olur."

TIKLAYIN - "Türkiye, Uygur Türklerini üçüncü ülkelere sınır dışı ediyor" iddiası