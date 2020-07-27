"Türkiye, Uygur Türklerini üçüncü ülkelere sınır dışı ediyor" iddiası

İngiliz Telegraph gazetesi, Türkiye'nin sığınmacı Uygur Türklerini üçüncü ülkelere sınır dışı ettiğini öne sürdü. Gazetede yer alan iddialara göre Doğu Türkistanlıları doğrudan Çin'e teslim etmeyi reddeden Ankara, bazı sığınmacıları Tacikistan gibi üçüncü ülkelere sınır dışı etti.

Gazeteye göre, Aimuzi Kuwanhan adlı 59 yaşındaki Kaşgarlı bir kadın önce İzmir'de bir merkeze alındı ardından Tacikistan'a gönderildi. İddialara göre Kuwanhan geçen yaz aniden ortadan kayboldu. İki hafta sonra ailesi ile iletişime geçtiğinde telefon kayıtları kadının İzmir'deki geri gönderme merkezinde olduğunu gösteriyordu.

Euronews'in aktardığına göre, Türk yetkililerinin sınır dışı edildiğine dair yalanlamalarına rağmen kadından bir daha haber alınamadı. Ailesinin tuttuğu bir avukat, Kuwanhan'ın Tacik pasaportu olmamasına ve orada hiç bulunmamasına rağmen Tacikistan'a yollandığını ortaya çıkardı. Ailesi, Kuwanhan'ın buradan Çin'e iade edildiğine inanıyor.

Türkiye'de 50 bin civarında Uygur Türkü'nün mülteci statüsünde olduğu tahmin ediliyor. Çin'e ekonomik bağımlılığın artmasıyla Pekin'in Türkiye üzerindeki etkisi de artıyor. Türkiye, azınlıklara toplama kamplarında asimilasyon politikası uyguladığı kanıtlanan Çin'e mültecileri doğrudan iade etmiyor.

Aktivistler ekonomik baskılar yüzünden sınır dışı etmelerin, Çin'e iadelerin daha kolay olduğu üçüncü ülke üzerinden yapıldığını iddia ediyor. The Sunday Telegraph gazetesi de bu kanaati teyit eder belgelere ulaştıklarını yazdı.