İçişleri Bakanlığı'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Hiç kimseye, devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Cumhurbaşkanı kararıyla Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoların başlamasına ilişkin olarak, "Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen terör örgütlerin, marjinal yapıların kışkırtmalarına asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz" dedi.

Aylık düzenlediği basın toplantısında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Melih Bulu' eylemlerine değinen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şu ana kadar 528 kişinin gözaltına alındığını söylerken, "28 kişinin işlemleri devam etmektedir" dedi.

Çataklı, şöyle konuştu:

"Yalan rüzgarıdır aldı başını gidiyor. Provokasyonlar, sosyal medyada gezen yalanlar bize sinyallar vermektedir. Şeyma isimli bir kız gözaltına alınırken şiddet gördüğünü, başörtüsünün çıkarıldığını, yeniden takmasına izin verilmediği iddiasını ortaya attı, polis kamerasıyla bunu yalanladık.

Aşağıdan gidin uyarısını, aşağı bak şeklinde yayarak algı yaratmaya çalıştılar, yalanı kamera kayıtlarıyla ispat ettik.

Bizler sap ve samanı ayırmak zorundayız. Birilerinin farklı amaçları olabilir ama bizim görevimiz kamu düzenini sağlamaktır. Bundan taviz vermeyiz.

04.01.2021'den bu yana, 38 ilimizde toplam 528 kişi yakalanmış, gözaltına alınmıştır, bunlardan 2'si tutuklanmış, 108'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 390'ı ise serbest bırakılmıştır. İstanbul'da 28 kişinin işlemleri devam etmektedir.

04.01.2021 tarihinde gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin, terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı oldukları tespit edilmiştir. İstanbul'da 01.02.2020 günü gözaltına alınan 159 kişinin 79'unun, terör örgütleriyle irtisaklı, irtibatlı olduğu tespit edilmiştir. 02.02.21 tarihinde İstanbul'da gözaltına alınan 105 kişiden 52'sinin, terör örgütleriyle irtibatlı, irtisaklı olduğu tespit edilmiştir. Ankara'da gözaltına alınan 83 kişinin 28'inin, terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. İzmir'de gözaltına alınan 51 kişiden 39'unun terör örgütleriyle irtisaklı olduğu tespit edilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen terör örgütlerin, marjinal yapıların kışkırtmalarına asla müsaade etmeyiz. Vatandaşlarımız hiç merak etmesin, bu grupların tüm çabalarına karşı teyakkuzdayız, ve bu çabaları boşa çıkarıyoruz, bunu da başarıyoruz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz. Bu sözümüz herkese."

TIKLAYIN - Gözaltına alınan 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin hepsi serbest bırakıldı