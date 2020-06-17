İçişleri Bakanlığı'ndan birahane kapatan İyi Partili Başkana soruşturma

Karaman’ın, Ermenek İlçesi çarşı merkezinde 2014 yılında AKP'li Belediye Başkanı Uğur Sözkesen döneminde alkol ruhsatı verilerek açılan Keyf Birahanesi, İyi Partili yeni Belediye Başkanı Atilla Zorlu tarafından mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine kapatılınca kriz yaşandı. Ermenek Belediye Başkanı Zorlu hakkında birahane kapatma işlemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilerek, soruşturma başlatıldı.

Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde, AKP'li eski Belediye Başkanı Uğur Sözkesen döneminde 2014 yılında açılan ve belediye tarafından içki ruhsatı verilen Keyf Birahanesi, İyi Partili Belediye Başkanı Atilla Zorlu tarafından vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine kapatılınca İçişleri Bakanlığı müfettişi devreye girdi.

ANKA'nın haberine göre Keyf Birahanesi hakkında mahalle halkının yüksek sesle müzik ve konsomatris çalıştırdıkları gerekçesi ile yapılan şikayetleri değerlendiren İyi Partili Başkan Zorlu, birahanenin çalışma iznini iptal edince, İçişleri Bakanlığı müfettişi ilçeye gelerek olayı araştırdı.

Geçtiğimiz hafta Ermenek Belediyesi’ne gelerek Zorlu ile görüşen bakanlık müfettişi yapılan işlemin usulüne uygun olmadığı gerekçesi ile incelemelerde bulunarak, Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu hakkında İçişler Bakanlığı’nca soruşturma başlatıldı.

Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ermenek’te iki parti arasında krize neden olan birahane kapatma olayının asıl nedeni, içkili mekan olmasından dolayı değil, belediyenin aynı zamanda kiracısı olan işletmenin izinsiz olarak mekan içinde yaptığı değişiklikler olarak ifade ediliyor.