İçişleri Bakanlığı'ndan Alevileri hedef alan duvar yazısıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, İstanbul'un Pendik ilçesindeki apartmanın bahçe duvarına Alevilerle ilgili ayrıştırıcı birtakım ifadeler yazıldığını, bazı kesimlerin de bu olayı etnik ve mezhepsel çatışma zeminine çekmeye çalıştığını kaydetti.

Söz konusu yazılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın aydınlatılmaya çalışıldığını belirten Çataklı, "Olay daha soruşturma aşamasındayken, henüz daha fail ya da failler ile ilgili bilgi yokken, ülkemizdeki kardeşlik ve huzur ortamından rahatsız olanlar, provokatif paylaşımlar ve haberlerle, bu hadiseyle ilgili kendi karanlık arzuları doğrultusunda bir algıyı kamuoyuna benimsetmeye çalışmaktadırlar. Daha önce de benzer olaylar, aynı kesimlerce, yine aynı şekilde kamuoyu ile paylaşılmış, ancak yapılan araştırmalar ve soruşturmalar neticesinde olayların aslı ortaya çıkarılmıştır" dedi.