İçişleri Bakanlığı'ndan 14 ilde yeni 'salgın' kısıtlamaları

İçişleri Bakanlığı, yarından itibaren 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyeceğini açıklarken, bu illerde yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla bir saat içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Bakanlık, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 81 il valiliğine yeni tedbirlerin alındığı bir genelge gönderdi. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hazırlandığı belirtilen genelgeyle, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Buna göre yarından (26 Ağustos) itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla bir saat içerisinde tamamlanacak.

Bu illerde düğün salonlarında dans/oyuna izin verilmeyecek, sandalye/koltuk düzeni dans/oyun pisti/alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak. Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak.

Kamu kurumlarında yiyecek-içecek ikramı durduruluyor

Ülke genelinde;

Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramı durdurulacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak 26 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak.

Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlar hakkında adli ve idari işlem

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195' inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.