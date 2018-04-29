İçişleri Bakanlığı: Merkel'in Interpol suçlaması kabul edilemez

İçişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı'nı (Interpol) kullanarak yazar Doğan Akhanlı'yı İspanya'da gözaltına aldırdığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlık'ın yaptığı yazılı açıklamada, Angela Merkel'in Türkiye'yi Interpol kanallarını "suistimal etmekle suçlamasının kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Akhanlı'nın serbest bırakılmasıyla sonuçlanan bu gelişmelerin, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel'in açıklamalarından sonra gerçekleşmesi manidardır" denildi.

"Bu yapılan doğru değil ve İspanya Akhanlı'yı serbest bıraktığı için çok mutluyum" diyen Merkel sözlerine şöyle devam etmişti:

"Doğan Akhanlı, maalesef çok sayıda vakadan yalnızca biri. İşte bu yüzden Ankara politikamızı kısa süre önce büyük oranda değiştirdik.

"(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın böyle bir şey yapması kabul edilemez."

Alman basınında, Akhanlı'nın gözaltına alınması üzerine Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in devreye girerek İspanyol mevkidaşı Alfonso Dastis'le görüştüğü yazılmıştı.

Gabriel'in Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesini ve Almanya'nın bu sürece dahil edilmesini istediği bildirilmişti.

İspanya'nın Madrid kentinde mahkeme, Türkiye'ye iade talebini gerekçelendirmek üzere 40 günlük müddet tanıdı.

Bu süreçte Akhanlı tutuklanmayacak ancak İspanya'yı da terk edemeyecek. Yazarın haftada bir de Madrid polisine bilgi vermesi gerekecek.