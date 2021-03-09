İçişleri Bakanlığı, konaklama tesisi denetlemelerinde 7 bin 496 kişiye ceza uyguladı

Koronavirüs denetimleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 18 bin 547 konaklama tesisi ile bin 822 pazar yeri/semt pazarı ve sosyete pazarı incelendi. Denetimler sonucunda, tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3.617 işletmeye uyarma cezası, 7.496 işletme ve kişiye idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme sürecinde “Dinamik Denetim Modeli” adı verilen 'konu bazlı haftalık tematik denetimler' kapsamında 7 Mart‘ta tüm il ve ilçelerde otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerini kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre 4.423 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 14.176 ekipten oluşan 55 bin 989 personel görev yaptı. Gün boyu süren denetimler kapsamında 18 bin 547 iş yeri (otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri), bin 822 pazar yeri/semt pazarı ve sosyete pazarı kontrol edildi.

Denetimler sonucunda toplam 162 iş yeri ile 3 bin 336 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3.617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7.496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunuldu, 59 araç faaliyetten men edilirken 2 iş yerine kapatma cezası uygulandı.