İçişleri Bakanlığı karantinada olan kişi sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 623 bin 766 kişinin Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olduğunu açıkladı.

Toplam 788 yerleşim yerinde 623 bin 766 kişinin karantinada olduğunu belirten bakanlığın, Koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Küresel Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.