İçişleri Bakanlığı, 'İZDES' projesiyle hizmet kalitesini artıracak

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nca, \'Vatandaş odaklı hizmet seferberliği\' sloganıyla başlattığı \'İzleme Değerlendirme Sistemi\' (İZDES) projesiyle bakanlık birimleri tarafından sunulan hizmetin kalitesi ve memnuniyet ölçülecek.

İçişleri Bakanlığı, taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru olarak merkeze iletmek, valiliklerdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere İZDES projesini başlattı. Projenin ilk ayağında 58 il ziyaret edilerek, 2 bin 500\'e yakın personelle bir araya gelindi. Yıl sonuna kadar tüm illerin ziyaret edilmesi planlanıyor. Projenin ikinci ayağı \'Vatandaş odaklı hizmet seferberliği\' kapsamında İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılarının başkanlığında oluşturulan 6 kişilik ekip, ilk ziyaretlerini Bolu, Hatay, Şanlıurfa ve Bitlis\'e gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkar Odaları, muhtarlar, okul aile birliklerinden üyeler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelinerek, muhtar bilgi sistemleri, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü ve okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje uygulamaları görüşülecek. Ayrıca bakanlık birimlerince sunulan hizmetlerden yararlananlarla da birebir görüşülerek, hizmet kalitesi ve memnuniyet ölçülecek.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erkan Kılıç başkanlığındaki 6 kişilik heyet, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası\'nda oda ve dernek gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kılıç, bakanlık birimlerinin kanunda tanımlı görevlerini ne kadar başarılı yerine getirip, getirmediğini bizzat hizmet alan kişiler ve sivil toplum örgütleriyle görüşerek, tespit yapmaya çalışacaklarını söyledi. Kılıç, şöyle konuştu:

\"Merkez ve taşra, İçişleri Bakanlığı ve Valilikler arasındaki bağlantıyı da bir şekilde vatandaş lehine gerçekleştirmek üzere İZDES projesini başlattık. Sayın Bakanımız bu projeye çok önem veriyor. Bizler de zaten yeni yönetim anlayışında yönetişim, karşılıklı yönetim konularına önem veriyoruz. Bu, son derece önemli. Dünyanın gündeminde olan bir yönetim anlayışı. Stratejiden uzman arkadaşlarımızla beraber gün boyunca İçişleri Bakanlığı\'nın vermiş olduğu hizmetlerin başarı, memnuniyet düzeyini ölçmeye çalışacağız. Sahadan almış olduğumuz değerli bilgileri de bakanlığa götürerek, \'yapabileceklerimiz, eksik olan hususlar veya memnuniyet düzeyini nasıl arttırabiliriz\' konularında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlikte yönetim, katılımcı yönetim anlamında İZDES projemizin ikinci etabını Bolu\'da başlatmış oluyoruz.\"

Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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