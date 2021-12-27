İçişleri Bakanlığı, İBB personelleri hakkında özel teftiş başlattı; İmamoğlu 'Personelin yanındayım' dedi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan bazı personelin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, İBB'de çalışan 86 bin personelin yanında olduğu mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada "İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve "PKK ile iltisaklı/irtibatlı" kişilerin Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) referansıyla İBB'ye yerleştirildiği yönündeki iddia ve tespitlerin yer aldığı iddianamenin de bahse konu özel teftişin kapsamında olduğunu açıkladı.

'İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek'

İBB Başkanı İmamoğlu İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İmamoğlu daha önce söylediği "Hak yemem hakkımı da yedirmem" sözlerini tekrarlayarak, "İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem" ifadelerini kullandı.

Suçu olan kişilere karşı sonuna kadar birlikte mücadele etmeyi teklif eden İmamoğlu, "Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek" dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu saatten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu millete emanettir" diye yazdı.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1475174667207991300

'İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Saray'daki şahıs" diye seslendiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve "İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?" diye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı. Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma" dedi.

'İçişleri Bakanlığı 86 bin çalışanımızı zan altında bıraktı'

İBB tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "İçişleri Bakanlığı 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır" denildi.

"Terör bağlantılı" kişilerin kamu kurumlarında iş bulabilmelerinin, İBB'ye ait değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı'na ait bir sorun olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında başlayan ve hala devam eden hukuksuz ve devlet ciddiyeti ile örtüşmeyen bu hamleleri kamuoyu takdirine sunarız. Elbet Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği şekilde idare edilecektir çünkü bu kudret milletimizde fazlasıyla mevcuttur."

İBB, 86 bin çalışanının hukuki haklarını sonuna kadar koruyacağını ifade etti.

Tartışma nasıl başladı?

İmamoğlu'nun İBB seçimlerini kazanmasının ardından işe alınan personel arasında terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin olduğu yönündeki iddialar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında dillendirildi.

Bakan Soylu İBB'ye yaklaşık 33 bin kişinin işe alındığını söylediği konuşmasında, "Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim" dedi.

Ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Aralık'ta AKP'li belediye başkanlarının katıldığı Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada, CHP'nin kazandığı belediyelerden tek bir kişinin bile işten çıkartılmayacağı yönünde vaatlerde bulunduğunu ancak buna karşın 15 bin kişinin İBB'deki işinin sonlandırıldığını savundu.

Erdoğan konuşmasında, "Bunun yerine de çoğu kim olduğu, ne olduğu belli olmayan bir kısmı terör örgütleri ile iltisaklı çıkan 45 bin kişi belediyeye doldurdular" dedi.

İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'na mektup yolladım

24 Aralık'ta İYİ Parti'nin düzenlediği 'Kalkınma Kongresi'ne katılan İBB Başkanı İmamoğlu ise gazetecilere verdiği demeçte Erdoğan ve Soylu tarafından verilen sayıların tutarsız olduğunu vurgulayarak, "21 binin biraz üzeri bir sayıda insan işe alındı ve bu insanların nasıl işe alındığı da tek tek, kalem kalem belli" diye konuştu.

İşe alınan personelden bazılarının terör örgütleri ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialara da değinen İmamoğlu şunları söyledi:

"Ben 10 gün önce, Sayın İçişleri Bakanı'na yazı yazdım. Bizzat kendim, bizzat şahsına. Bu '500 küsur terörist dediği sayı kimdir? Bize yaz, gönder; biz de bilelim.' Bir. İki; devletin kurumlarından bu insanlar temiz kağıdı alıp biz de işe başlıyor. Bunun terörist olduğunu ifade edip ve bunu afişe edip de birilerine terörist damgası vuran bir kısım medyayı da kınıyorum.

"Devletin bakanı çıkıp, '500 küsur kişi isim listesi var elimizde' diyor. Ben, yazı yazdım kendisine. Bütün bu bilgileri de yazdım. Kendisine yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye, bizimle irtibat kursun diye Sayın Cumhurbaşkanı'na da bugün sabah saatlerinde mektubumu yolladım. Oradan net, gerçek bilgileri görebilir. Bilgi kaynağını düzeltsin Sayın Cumhurbaşkanı."

Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor

Pazar günü AKP'nin İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Namus sözü verdiğini hatırlıyorsunuz. 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe aldı. Şimdi utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor, 'böyle bir şey yok' diyor" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Pazar gecesi Twitter'da "İçişleri Bakanı, efendisinden fırça yemiş olacak ki, 17 gün önce Meclis'te attığı iftiralarla ilgili bugün Erdoğan konuştuktan sonra adım atıyor" mesajını paylaştı.