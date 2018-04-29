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BBC Türkçe

İçişleri Bakanlığı, Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme başlattı

Bakanlık, dernek hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. BBC Türkçe'den Selin Girit'e konuşan HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya, AKP’nin milis gücü olmadıklarını söylemişti. Türkiye'de gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

29 Nisan 2018 20:30

İçişleri Bakanlığı, Halk Özel Harekatı (HÖH) adlı dernek hakkında inceleme başlattı.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu yolunda basında haberlere konu olan, 'Halk Özel Harekatı Derneği' hakkında, bakanlığımızca ilgili mevzuat gereğince, gerekli inceleme ve araştırmalar yürütülmektedir.

"Yine Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden adı geçen dernekten farklı olarak, resmi olarak kurulmayan ve kayıtlarımızda da yer almayan 'Halk Özel Hareketi Derneği' adı ile üzerinden yayın yapan bir başka oluşum hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup konu ilgili merciler nezdinde takip edilmektedir."

BBC Türkçe'den Selin Girit'in sorularını yanıtlamıştı

Medyada hakkında çeşitli iddialarla gündeme gelen HÖH'ün, İçişleri Bakanlığına kayıtlı bir dernek olduğu ve 22 ilde aktif çalışmalar yürüttüğü anlaşılmış, kuruluşun genel başları Kaya da röportajda 10 yıl Jandarma Özel Harekat birlikleri bünyesinde uzman çavuş rütbesiyle görev yaptığını söylemişti.

Fatih Kaya, "AKP'nin silahlı milisi oldukları" yolundaki iddiaları da yanıtlamıştı.

Yakında çıkan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ve sivillere belli durumlarda yargı muafiyeti getiren düzenlemenin ardından yeniden gündeme gelen HÖH'ün faaliyetleri, bireysel silahlanmaya gittikleri ve AKP'nin talimatıyla hareket ettiği iddiasıyla HDP ve CHP tarafından Meclis gündemine taşınmıştı.

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